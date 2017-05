Ma ei teagi, kumb on suurem uudis – kas see, et Moskvas teeb sõja(kurjuse)-vastaste näidenditega ilma Marius Ivaškevičius, Leedu dramaturg, kelle näidendit “Väljaheitmine” mängi- takse meie Eesti Draamateatriski, või see, et siin Eestis ei jätku Henrik Kalmeteid ja seepärast tundub kõik paigal seisvat.

Ma ei teagi, kumb on suurem uudis – kas see, et Moskvas teeb sõja(kurjuse)-vastaste näidenditega ilma Marius Ivaškevičius, Leedu dramaturg, kelle näidendit “Väljaheitmine” mängi- takse meie Eesti Draamateatriski, või see, et siin Eestis ei jätku Henrik Kalmeteid ja seepärast tundub kõik paigal seisvat.