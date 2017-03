Sõna sekka * Tuttav tunne * Panin tähele * Sügav mõte

Ivar Soopan: "Ei tasu karta, et miski, mis on väga hea, aga mida pole harjutud kasutama, ei võiks kunagi saada harjumuseks. Nagu seelik meeste seljas – praegu seda meil massiliselt kasutatuna ette ei kujuta, aga mine tea, mis aeg toob." Jürgen Rooste: "See tähendab, et me elame väga hääs ajas, saame endale lubada ka täiesti tähendusetut kunsti ja kulgemist, valida poliitikuid, kes midagi ei otsusta, ja tarbida popkultuuri, mis midagi endas ei kanna."