Rohkem julgust ja nõudlikkust aastal 2017 oma isikliku infovälja kujundamiseks – see nõuab enam tähelepanu kui moodne tervislik toitumine.

Just selline post-tõde ehk post-truth, mille Oxford Dictionaries valis 2016. aasta sõnaks ning kirjeldab seda mõistet kui olukorda, kus avaliku arvamuse kujundamisel muutuvad faktidest olulisemaks emotsioonid, levivad valeuudised. Pärast mitmenda kolm-venda-ühtib-emase-krokodilliga uudise lugemist pole sa enam endine. Sa lihtsalt ei usu enam midagi, mida loed. Nagu kirjutas Raul Rebane hiljuti: “2016 lõi eeldused, et aastal 2017 keegi ei julge enam midagi ega kedagi uskuda. /.../ Päris tõe ja meediatõe kõrvale kerkis kolmandana sotsiaalmeedia tõde, elu on nüüd nagu tõe kaubamaja, kus igaüks valib endale meeldiva.”