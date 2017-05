SÕNA SEKKA: Mis on innovatsioon? * TUTTAV TUNNE: Sa ei pea valima poolt * PANIN TÄHELE * Sügav mõte

Lii Sammler: "Teadust peab kindlasti toetama. Ometi toimub tegelik innovatsioon praegu peamiselt praktikute juures – laudas ja põllul, ning need protsessid vääriksid toetust vast enamgi. Ilmselt tuleks mõistet “innovatsioon” vaadata laiemalt kui ainult teooriakeskselt ja toetust väärivaks tuleks pidada ka seda, millest on otsest praktilist kasu." Argo Ideon: "Ei eksisteeri mingit kohustust, et kõik inimesed peaks igas ühiskondlikus debatis valima, kelle poolt olla. Kas ikka saab korraga olla piisavalt kompetentne ja omada tugevat seisukohta nii veganluse, vaktsiinide, raudtee-ehituse, metsalangetamise, emaduse, suhkrumaksu, palgalõhe, kirjanduse kui liiklusjärelevalve asjus." Hillar Padu: "Eestis on saanud tavaks, et kui midagi ikka väga vussi läheb, siis öeldakse õigustuseks: kommunikeeriti üldsusele valesti. Kui vaid neid juhtumeid, kus üritatakse musta valgeks rääkida või et hakatakse hämama, liiga palju ei koguneks."