Juba harjume uue aasta numbreid kirjutama. Lõpus üks ja seitse. Maalehe (ja küllap seega kogu meediamaastiku) aasta algab võimsa saavutusega. Hoiate käes üht osa erakordsest lehetiraažist – 101 900.

Maalehel täitub oktoobrikuus 30 aastat. Maalehe päris esimeses numbris, mis ilmus 1. oktoobril 1987, andis legendaarne professor Juhan Peegel moonaks Maalehele kaasa õpetussõnad, et head ajalehte teha – see on imelihtne. “Ei tohi kirjutada ebahuvitavatest asjadest, liiati veel pikalt ning igavalt. Kuid ka lühidalt ning sisutult ei ole sobiv sõna võtta. Ei tohi valetada, isegi siis mitte, kui see vale on ilus ja roosa. Ei tohi unustada, et oluline on ka (keha)hoiak: kirjutada tuleb sirge seljaga,” kirjutas Peegel.