Just tänasest alustab Maaleht suure ning mitmekesise raamatusarjaga tuntud ja teada eestlastest, kes on jõudnud Eestis ja Eesti jaoks nii palju korda saata. Kuid me teame nende tegudest ikkagi liiga vähe.

