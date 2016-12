On olnud üle keskmise kirju aasta. Mõned hetked on läinud lausa murettekitavalt kirjuks. Närviliseks. Mõni jäänud õnneks ka südamlikuks ja soojaks.

Kõrge Rail Balticu tara poolitab salamahti terve Eesti. Kõige kuulsam talu on Ärma. Mis saab Vigala Sassi pärandist? Metsasõda. Garantiikirjad. Eesti esimene kvoodipagulane. Ilm on külm. Eri Klas. Vargad laamendavad kuuri all. 25 aastat Eesti riigi iseseisvuse taastamisest. Sajad eakad seisavad hooldekodu järjekorras. Kas tõesti Coop kaaperdatakse? Pealtkuulamisfailid. Haigekassa raha on otsas. Terror jõuluturul. Uus maksupakett. Savisaar. Kus ikka on Eesti kõige sügavam järv?