Coop on tegemas hiigelhüpet finantsteenuste maailma, ja kui asi õnnestub, on see hea uudis eelkõige maapiirkondade elanikele. Ent selles peitub ka risk.

Maaelanikele on hea, et nad varsti saavad üle Eesti olevaist Coopi kauplustest ka pangateenust. Kui pangateenuseid saab kas või pooltes 350 kauplusest, on see konkurentidega võrreldes juba Coopi võit. Sest SEB-l ja Swedbankil on üle Eesti alles jäänud mõlemal vaid paarkümmend kontorit. Jah, suurpankadel on internetipank ning sealgi saab lihtsalt laenuasju ajada, ent internetipank tuleb ka Coopil. Inimestele on risk aga see, et näiteks väikelaenude kättesaadavus muutub imelihtsaks. Liiga lihtsaks. Kui saad ühe poeskäiguga sama kaupluseruumi nurgakeses täita ka laenuavalduse, ei pruugi finantskohustuste karmid tagajärjed esimese asjana meelde tulla.