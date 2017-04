Stockholmi Drottinggattani tänav on alati olnud turvaline paik. Esimest korda jalutasin seal 1990ndate keskel. Vaid mõne aasta eest olime saanud iseseisvaks. Sõna “välismaa” oli veel erilise kõlaga.

Astusin sisse ühte Drottinggattani kauplusse, neid on seal lugematu hulk. Mind võttis vastu šikis ülikonnas mustanahaline mees. Ta oli kaupluse omanik, mitte niisama müüja. Rootsis oli juba siis palju võõrailt mailt saabunud inimesi. Kõik nad ei olnud ka tollal oma uuel kodumaal hästi elus hakkama saavad, nagu see poeomanik. Stockholmi eeslinnas Haninges elasid suures osas immigrandid, seal oli nendega ka probleeme. Üldiselt oli aga Rootsi väga turvaline. Enam ei saa sõna “väga” Rootsi kohta kasutada. Kindlasti ei ole ma aga nõus nendega, kes ütlevad, et Rootsi on nüüd ebaturvaline. Jah, on kohti, mida peetakse ebaturvaliseks, aga seda ei saa üldistada kogu riigile.