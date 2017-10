“Ainult linnast vaadates tundub, et mets on ilus ja rahulik koht,” ütles ulukiuurija Marko Kübarsepp vestluses Maalehe ajakirjanikuga.

Tegelikult on metsas aga sama palju hoovusi ja allhoovusi nagu peenes pealinna poliitikas. Rohkem metsaga kokku puutuvad inimesed teavad, et kohati käib seal tõeline kirgede möll ning on kohti, kuhu oma nina ei maksa üldse toppida.

Sel nädalal võttis toimetusega ühendust jahimees, kelle sõnul teavad nad väga hästi oma piirkonnas tegutsevatest salaküttidest, kuid nende tegevusse ei sekku, kartes langeda kallaletungi ohvriks.

“Jahinduses toimuv on hästi varjatud kaos, mitte ilus pilt, mida inimestele näidatakse,” väitis ta. “Üks jahimees on juba surnud, ja just seetõttu, et kõik hoiavad oma suu kinni. Ning kui me hakkaks vastu salaküttidele, kes enamasti on oma jahipiirkonna tähtsamad isikud, saaksime kolakat või lõpetaksime samuti kirstus.”