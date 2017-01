Mõni aasta tagasi, kui proua Evelin Ilves viis koduse leivaküpsetamise massidesse, oli igal vähegi kokandushuvilisel naisel või mehel külmikus juuretisepoeg ja üpris tihti jahtus rätiku all värske leib.

Kahjuks hakkab kodune leivategu taas vaikselt minevikku vajuma. Enamik mu tuttavaid, kes varem usinasti tainast sõtkusid ja leiba küpsetasid, pole seda tööd enam ammu ette võtnud. Ka pagaritööstuste statistika näitab, et viie aasta jooksul on leivaküpsetamine vähenenud pea kolmandiku võrra. Ka Tervise Arengu Instituudi toitumisuuringud näitavad, et neid, kes leiba üldse ei söö, on aasta-aastalt aina rohkem. Rukki- või teraleiba ei söö 28 protsenti eestimaalastest! Tragikoomika seisneb selles, et kümmekond aastat tagasi ei kasvatatud Eestis piisavalt rukist, et katta oma inimeste leivaviljavajadus. Nüüd, kui oleme juba aastaid olnud rukist välja vedav riik, on aga vajadus kodumaise leivavilja järele aina vähenenud.