Riik on töövõime- ja pensionireformiga jõudnud niikaugele, et üsna varsti peaks tööturule lisanduma tuhandete viisi uusi töökäsi.

Näiteks töövõimetuspensionäre on Eestis ligi 100 000 ning töövõimetuspensioni saajate arvu kasv on Eestis olnud viimasel kümnendil OECD riikide kiireim. Ettevõtjad räägivad töökäte puudusest ja vajadusest neid mujalt sisse tuua. See kinnitab, et eestlane on tööinimene. Kui reformide tulemusel õnnestub ka suur hulk töövõimekaoga inimesi ja pensionäre tööle saata, võime Rootsile ära teha küll. Asjal on ka teine külg.