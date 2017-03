Omand on püha ja puutumatu! Minu kodu on minu kindlus! Meie viimase veerandsajandi elu pärisosa. Põhitõed, mida oleme loomuldasa hakanud kivisse raiutuks pidama. Meie, kes me ju tuleme ajastust, kus miski ei olnud puutumatu, veel vähem püha.

Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb nii selgelt, kui veel saab, et omandit võib sundvõõrandada vaid vastavalt seadusele üldsuse huvides õiglase ja kohese hüvitise eest. Mis tähendab, et see peaks olema pigem suur erand kui igapäevane reegel. Kes ütleks, et kenasti siledal asfaltteel, mis kulgeb sõiduteest ohutus kauguses, ei oleks tore jalgrattaga sõita, lapsevankrit lükata või lihtsalt patseerida? Keegi ei ütle, vastupidi – kõik on rõõmsad, et neid teid ehitatakse. Ka kohalikud omavalitsusametnikud arvavad, et laste turvaline koolitee, head sportimis- ja puhkamisvõimalused ning ajakohane elukeskkond on tore, sest ainult nii õnnestub inimesi kohapeal hoida, mõni maksumaksja tuleb ehk lisakski.