Sel nädalal ühendame teksti ja pildi jõu erilisel moel. Pühendame värskes Maalehes terve rea külgi sellele, et sukelduda sügavamalt maamajanduslikesse ja maaelust immutatud sektoritesse ning arvude varju, et võimalikult terviklikult meie maapiirkondade tervist kontrollida.

Kuidas meil seal tegelikult läheb, milliseid edulugusid tasub jälgida, milliste valdkondade hääbumise üle muretseda, millised väärarusaamad vajaksid kummutamist. Ent me ei piirdu ainult leheveergudega. Oleme osana Maalehe 30. juubeliaastast kolinud just nüüd Eesti riigi peaväljakule Vabaduse platsile. Tallinna Kunstihoones avame koostöös Eesti Kunstnike Liiduga (EKL) sel reedel tummise ülevaatenäituse “Elust maal”. Ligi sada kunstnikku on mõtestanud meile kõigile olulisi maateemasid ja pakuvad nõnda vägagi värskeid nurki ning ootamatuid vaatepunkte. Üksjagu maaelu puudutavaid näitusetöid on seepärast tõlgitsemist leidnud ka käesoleva Maalehe vahel. Oleme nii lehes kui ka näitusel lähenenud valdkondade kaupa, vaatame tekstide ja teoste abil lähemalt keskkonnale, põllumajandusele, metsandusele, kalandusele, maaturismile, loomakasvatusele, regionaalarengule, rahvastikule.