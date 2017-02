Maavalitsuste kaotamine, mis on plaanitud järgmise aasta algusesse, teeb haiget väga paljudele – maavalitsustes töötab ligi 500 inimest.

Need ei ole ainult arvud, vaid inimesed, ja seepärast peab valitsus tagama, et kedagi ei koheldaks teenimatult alatult või hoolimatult. Tähendab ju paljudele selline muudatus harjumuspärase elu pea peale pööramist, kolimist, koondamist ja töötuks jäämist. Ümberkorraldused loksuvad paika veel pikka aega, enne kui selgub nende tegelik mõju. Kindlasti tähendab maavalitsuste kaotamine paljudele ka uut algust, näiteks esimesi samme eraettevõtluses. See võib viia põneva edulooni või lihtsalt millegi meeldiva sünnini. Tahaks loota, et just seesuguseid kogemusi saab olema palju.