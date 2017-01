Kõik see, mis puudutab vene keele avalikku kasutamist Eestis, on alati olnud väga poliitiline küsimus. Sellel on lähiajaloost tulenevad põhjused ning tegelikult asuvad teema juured veelgi kaugemal minevikus.

See on olelusvõitlus, mida on peetud eestlaste emakeele ellujäämiseks oma isamaal, ning mis jätkub meist paljude peas tänini. Ega vist lõpegi. Väikerahval tulebki iga päev olla valvas oma emakeele koha pärast päikese all. Kuigi praegu tundub, et oma, peagi sajandit tähistavas riigis oleme selle võitluse võitnud ning üht Euroopa Liidu ametlikest keeltest miski ei ohusta, siis pikemas vaates kaob ju maailmas väiksemaid keeli üha. Iseasi on see, kas peaksime tundma eesti keelt ohustatuna iga kord, kui Eestis keegi vene keeles sõna võtab, loeb ingliskeelset teksti või kirjutab võõrkeelse avalduse riigiasutusse pöördumiseks.