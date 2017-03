Neile, kes tahaksid, et vabariigi presidendi aastapäevavastuvõtu kontsert oleks nagu naabrimehe saunapidu – “sünnipäevalaps, sa võta veel üks naps”...

Papist majad, mis kerkisid vabariigi aastapäeva kontserdi lavastuses ooperiteatri suurele lavale, viisid mu mõtte meie riigis aastatega üles ehitatud Potjomkini külale. Seda siia kirja pannes sain aru, et küllap paljudele ei ütle see mitte midagi. Tuleb seletada, et XVIII sajandi vürstist kindral Potjomkin laskis keisrinna Katariina II Venemaa ringsõidu tarvis ehitada teede äärde papist külasid. Makette, et keisrinnal jääks mulje, kui tihedalt on maa asustatud ja kui hea on Venemaal elada. Kas keegi mäletab veel, kuidas protestiti Solarise keskuse püstitamise vastu? Ehitati protestist hoolimata. Mina mäletan, kuidas kasutati lobajuttu, et kerkib kultuuritempel. Ka seda räägiti, et las arhitektuuriliselt kole maja kesklinnas teenib enda ehitamise tasa, siis teenib natuke kasumit ka ja siis lammutatakse maha. Et teha korralik.