Kui Käsmusse tahetakse nii väga suur-sadamat ehitada, tuleks kõigepealt selgeks vaielda, milline koht on selleks kõige mõistlikum.

Kolmel viimasel aastal on Käsmu olnud uue sadama rajamise teemaliste tuliste sõnalahingute tallermaaks. Kavandatava suursadama vastu on sõna võtnud mitmed päris murelikud kultuuriinimesed, kellele Käsmu meremuuseum on alati oluline olnud. Oma kaaluka suulise eksperthinnangu on välja ütelnud ka Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, kelle arvates võib meri pärast sajameetrise muuli väljaehitamist tuua Võrkneeme randa liigsetteid, mis omakorda tähendaks rannajoone muutust. Toimunud on mitu küla rahvakoosolekut, millest viimasel tutvustas Käsmu Majaka Sadama MTÜ juhatuse liige Heiti Hääl sadama projekti ja igale oponendile anti sõna vaid 30 sekundiks.