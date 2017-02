Sõna sekka * Tuttav tunne * Panin tähele * Sügav mõte * Vanasõna

Ain Alvela: "On kahtlemata väga tore, et piiri tagant Eestimaale elama saabuvatele välismaalastele üha agaramalt meie keelt ja kombeid õpetatakse." Heiki Raudla: "Kui võrrelda praegust aega veerandsajandi tagusega, võib väita, et võõrkeelte valdamisest on väikeses Eestis saanud idée fixe." Maie Remmel: "Rohujuuretasandi tutvustustest hoolimata on Rail Balticu maksumus ja eesmärgid küsitavad."