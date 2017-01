Kuvandit Eestist kui edumeelsest e-riigist varjutavad murepilved – kiire interneti leviku ja kasutamise vallas oleme Euroopas viimaste seas.

Hoolimata mitmest siseriiklikust otsusest ja ka Euroopa Komisjoni kaasrahastusest, pole seni saanud asja plaanist katta kogu Eesti korraliku ja mõistliku hinnaga netiühendusega. Teisisõnu on maapiirkondadesse jäänud loomata hulk ettevõtteid ja seega ka keskmisest tasuvamaid töökohti ning rajamata kodukontoreid. See on ka põhjus, miks osa inimesi peab oma senise elukoha maha jätma ja kolima suurematesse keskustesse. Kindlasti on paljud samal põhjusel loobunud unistusest asuda maale elama ja leiba teenima. Töötegemise võimalikkus on üks põhilisi kui mitte peamisi argumente, mis määrab perekonna otsuse – kas linn või maa? Mobiilse andmeside areng on küll igati tervitatav, kuid sobib pigem mobiilse seadme lihtsamate toimingute jaoks, samas kui päris-töökoha jaoks on vaja suuremat üleslaadimiskiirust, töökindlamat ja stabiilsemat ühendust, ja mis kõige tähtsam – selle kõige mõistlikku maksumust.