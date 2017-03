Eesti kirjandus on preemiatega võrdlemisi hästi kaetud. Ent žüriid on erinevad ja vastavalt sellele jagunevad ka auhinnad.

Eesti Kultuurkapitalil on igas valdkonnas oma nn suur preemia ja terve hulk väiksemaid žanripreemiaid, mis just emakeelepäeval, 14. märtsil kätte anti. On Tuglase novelliauhind, Ants Orase nimeline kriitika- ning Edvin ja Lembe Hiedeli nimeline toimetajapreemia, mida toetab samuti kultuurkapital, siis veel Eduard Vilde, Tammsaare, Bernard Kangro, Jaan Krossi ja Ivar Ivaski nimelised auhinnad, Oskar Lutsu nimeline huumoripreemia ja Karl Eduard Söödi nimeline lasteluuleauhind, Betti Alveri debüüdipreemia, ning on ka esemelised Juhan Liivi nimeline luuleauhind ja August Gailiti nimeline novelliauhind. Tartu Kultuurkapitalil on Gustav Suitsu nimeline luuletajastipendium, Go-kirjastus pärjab aasta parimat reisiraamatut ja oma rüpest võrsunud kirjanikele on auhinna teinud Tallinna Ülikool.