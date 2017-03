Märtsis tähistame esimese puht eesti soost haritlase Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeva, emakeelepäeva.

Jagamisele tulevad kirjanduspreemiad. Märtsi võib pidada raamatukuuks. Autorid käivad raamatukogudes ja koolides esinemas, kuulajad võtavad tuldki, laenutavad ning loevad rohkem. Samas võib näha ohu märke suhtumises raamatusse. Olen väärt kirjandust, näiteks Tõnu Õnnepalu luulekogusid, omastanud lausa paberiprügi konteinerist. Ka valik raamatukogude ja marketite nn “pane ära või võta kaasa” riiulitel ja kastides muutub kiiresti üha esinduslikumaks. Räägitakse küll, et nõukaaegne paber kolletub ja muutub loetamatuks – see ei tundu siiski peamise raamatutest vabanemise argumendina. Leian, et tagant tõukab nutiuputus.