Talvise pööripäeva öö olevat meie rahvakalendri andmeil nõnda pikk, et kukk sadavat õrrelt ja kotkas kuuse otsast maha. Ei jõudvat nad seda pimedat aega ära magada. Pärast pööripäeva aga pidi päev kukesammu võrra pikemaks minema.

Kukesammu pikkuseks hindavad linnukasvatajad, olenevalt linnu tõust, 15–20 sentimeetrit. Kui kukk teist kukke ründab, hirmuga põgeneb, sööda või kana järele jookseb, võib tema samm muidugi pikem olla. Astronoomilises kalendris on need talvised kukesammud täpselt paigas. See tähendab iga päev varasemat päikese tõusu ja ka mõne minuti võrra hilisemat päikese loojumist. Just viimast hakkame tähele panema – pisitasa juurde tekkivat helesinist valgust. Pärastlõunal õues vaipu kloppides või töölt koju kiirustades märkame silmanurgast neid aja väikesi samme.