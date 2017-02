Edukas poliitik pöörleb alaliselt valimiskarussellis, ajab iga päev ja igal pool suust välja erakordselt läbimõtlematut (nt pensioni teemadel), kuid piisavalt ärritavat pläusti (kaitseväelaste lemmiksõna kehvapoolse toidu kohta), sest vahel näkkab, ning on alati kallutatud, vajadusel ebasiiras, pidevalt tuule suuna järgi joonduv inimene. Särab ja õitseb iga ilmaga.

Seekordsed erakondade reitingud ütlesid, et Reformierakonnale tuli juhivahetusralli kasuks. Ma ei usu, et see oli ainult ja üksnes hinnang Hanno Pevkuri heale kandidatuurile. See oli ka tunnustus Kristen Michali võitlusvaimule. Kui lasta kuu aega kaht erakonna võtmekuju igast meediakanalist hommikust õhtuni, nii et neil suust juba roosat vahtu välja tuleb – eriti veel, kui on verd, higi, sõimu, mahategemist, vastandumist (mis kasvatab meediapinda mitu korda) –, saab erakonna reiting ainult paraneda. Kui võitnuks Michal, oleks tulemus olnud samuti kasv. Tublid poisid mõlemad. 25% on üle nelja korra rohkem kui IRLil. Võib-olla oleks kaval olnud tuuritada veel kolmandat ja neljandatki kandidaati, mis valimiseelsel ajal olnuks puhas koorevõi.