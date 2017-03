“Uni ei anna uuta kuube, magamine maani särki!” põrutas eestlane mõni põlvkond tagasi ja muudkui andis tööle – see tähendab iseendale – valu. Tõdemus “Vara tööle, hilja voodi, nõnda rikkus majja toodi” aitas ehk lihtsamini endast viimast võtta.

Niisuguse, eestlast kui igitöökat rahvust esile upitava emotsiooniga oleme trüginud praegusesse aega välja. Õnneks on viimasel paaril aastakümnel mitmedki meist aru saanud, et pingutama kannustanud rahvatarkused on lootusetult iganenud. Osa paneb aga endiselt täie auruga liigvarase surma või vähemalt sandiks jäämise poole. Just neile tahan selle kommentaariga käe ette panna ja öelda: “Parem magage rohkem!” Miks me siis peaksime varasemale selja pöörama ja voodist välja tulemise asemel hoopis teki alla pugema? Vastamiseks tuleks aeg korraks maha võtta, peegli ette minna ning endale silma vaadates mõned otsekohesed küsimused esitada. Näiteks: “Kuhu sa tegelikult jõuda tahad?”