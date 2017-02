Senise 137 tööpäevaga on president Kersti Kaljulaid pidanud 19 kõnet, kuid kõik need on vaid soojendus homsele, mil kogu rahvas kuulab teleka ees Eesti esimese naisriigipea esimest iseseisvuspäeva kõnet.

Senise 137 tööpäevaga on president Kersti Kaljulaid pidanud 19 kõnet, kuid kõik need on vaid soojendus homsele, mil kogu rahvas kuulab teleka ees Eesti esimese naisriigipea esimest iseseisvuspäeva kõnet.