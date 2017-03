Eestis on arusaam, et inimese käitumist saab juhtida ja suunata. Kui laps käitub halvasti, on ta kasvatamatu. Vanemad ei ole oma tööga hakkama saanud!

Kuna Eestis (täpsemalt paremates ja tublimates peredes) on niivõrd hea kultuur, siis usume, et eestlased on viisakad ja korralikud inimesed, aga nt süürlased mitte. Igas ühiskonnas on vaatamata ideaalilähedasele haridusele paharette. Kuidas on võimalik, et sama kasvatuse, koolihariduse ja vanemliku hoole korral neljalapselises peres on kaks last tublid ja edasipüüdlikud, kuid kaks mitte?