1988. aastal sunniti mind ajakirjandustudengina ühes Tveri oblasti õhukaitseväeosas seinalehte tegema. Punnisin vastu, kuni sain. Kui enam ei saanud, võtsin ema saadetud ajakirja Aja Pulss.

Lõikasin sealt välja Teise maailmasõja aegse foto toona veel presidendikandidaadist George H. W. Bushist. Juurde kirjutasin jutu vaprast lendurist, kelle jaapanlased kord pärast õnnestunud rünnakut alla lasid ning kelle elu päästis ta ookeanist välja õngitsenud allveelaev. “Mis see nüüd on?” küsis minult seinalehte nõudnud ohvitser. Seletasin süütu näoga, et N Liidu ja USA suhted üha soojenevad ning eks kaassõduritel ole huvitav lugeda tipp-poliitiku elust noore sõjaväelasena. Politruk ei küsinud, kas ma viitan Bushist kirjutades tõigale, et N Liidu juhid olid alati tagalarotid. Ta võttis lihtsalt seinalehe maha ning jättis mu rahule.