Patsientidele mõjub alaline heietus Eesti meditsiinisüsteemi alarahastusest trepanatsioonina. See oli keskaegne ravimeetod, mille puhul patsiendi pealuu sisse puuriti auk, et sealt paha vaim välja lasta. XVII sajandil soovitati seda ka migreeni raviks.

Patsiendid tunnevad, et neid piinatakse pikkade ravijärjekordadega, ravimid on hirmkallid, soodusravimite nimekirja õiged ravimid ei jõua, arstid töötaksid parema meelega Skandinaavias, kus makstakse ka palka jpm. Eesti patsiente (samuti arste) vaevavad alalised migreenihood ja pahad vaimud. Õnneks on riigil trell kogu aeg valmis. Ma olen liberaalne ses mõttes, et inimene peab ise võimalikult palju tegema selleks, et oma elu maa peal mõistlikult ära elada. Kuid ma olen solidaarne nendega, kes silmanäitavalt seda teha ei suuda. Valima peame muidugi ka seda, mida me vajame. Meie kõige parem ravija on ikkagi meie enda ihu ja hing. Nohu paraneb ravides seitsme päevaga, kuid ravimata kulub selleks nädal. Ei tasu oodata, et elame hooletult oma ihud ja hinged haigeks ning siis arstid putitavad need üles. Ei putita. Trepanatsiooni võib alati teha, kuid sellest ei pruugi olla kasu.