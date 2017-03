Tulistan kohe sissejuhatuseks küsimuse: miks on pealkirjas toodud prantsus-, jaapani- ja ingliskeelsed mõisted hästi tuntud kümnetele tuhandetele eestlastele?

Neile, kes enam ei mäleta või veel ei tea, selgitan. Surplace’i ja yorikiri tegid meile tuttavaks Erika Salumäe ja Baruto. Salumäe püsis trekiviraažis rattal pikalt paigalseisus ning küpsetas nii vastased ära. Sumomaadleja Baruto saavutas enim võite yorikiri’ga ehk haarates ühe käega vastasel vööst, surudes teisega vastu rinda ning tõugates ta ringist välja. 1200kraadine hüpe grab’iga on eelmistest sportlikest oskusterminitest ehk veel vähem tuntud, aga mitte enam kauaks, sest see hüpe on 15aastasele Kelly Sildarule toonud edu maailma mainekamatel vigursuusatamise võistlustel.