Kas sooviksite veel mõnd kõnet kuulda? No stiilis, et vana aasta ukse suleb, uus ta järel tuppa tuleb, kinnisest uksest siis järelikult? Ei hooli? Miks küll? Süda on paha? Aga äkki tuleb läila olek hoopis liigsest toidust ja mõnusast napsist? Ah nii, ütlete, et kõik liigne juba higistatud ja seejärel unustatud. Siis võib tõesti olla, et head ning magusad soovid teil olemise kehvaks muutsid. Sest olgu valedega kuidas on – vale pole praegusel ajal enam vale ega tõde tõde – aga kui juba öelda, põrutage südamest.