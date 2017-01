Maksutõusud on väga halvad. Kuid mitte ainult tõusud, vaid maksud on pahad mis pahad. Parema meelega ei maksaks ma sentigi. Mina teenin ja keegi teine kulutab? Jube.

Väikeettevõtjana kuulen aeg-ajalt mõnelt avaliku sektori juhukliendilt: “Mis? Te tahate hinnale lisada käibemaksu? Sellega me küll ei ole arvestanud!” Nojah. Maksame riigile, mille muld on mulle kallis, aga organisatsioon väsitavalt ahne, topeltmaksu – kraabime 20% hinnast maha - spondeerime sotsiaalset ebaefektiivsust - ning püüame ellu jääda. Eraettevõtted hindavad oma partnereid kõrgemalt. Ettevõtja on õunauss, kes leiab endale alati sobiva õuna, mida õgida. Ta ei vaja toetust, abi, mõistmist, mille olemus on silmakirjalikkus ja omakasu. Rändrahn kuulugu neile, kelle toodet keegi osta ei taha. Piisab võrdsest kohtlemisest.