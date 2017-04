Rikkad pole tänapäeval mitte need inimesed, kes oskavad raha teha, vaid need, kes oskavad oma aega enda jaoks hästi ära kasutada.

Aega on meil kõigil endiselt täpselt 24 tundi ööpäevas, aga tormiliselt areneva (info)tehnoloogia tõttu on selle ajaga juhtunud üks hea ja üks halb asi. Hea on see, et uue aja uued võimalused on vabastanud meid paljudest varem kõvasti aega nõudnud tegevustest nii tööl kui kodus. Kui 25 aastat tegid kontoriinimesed kaheksast viieni tööd, siis nüüd saavad nad sel ajal märkamatult ümber lülituda sõpradega suhtlemisele või netis poodlemisele. Mitmekordse ministri Jürgen Ligi alluvad jälgisid aastaid huviga, kuidas valitsuse kabinetiistungil istuv ülemus sisustas selle aja mitte oluliste riiklike otsuste arutamisega, vaid Facebookis kommimisega. Halb asi on aga see, et uued aja kasutamise võimalused on tekitanud ka uue sotsiaalse normi, mille kohaselt me eeldame, et kolleeg, sõber või sugulane peab olema pidevalt kättesaadav. Olgu siis SMSi, Facebooki-sõnumi, meili või mõne muu suhtlusvahendi kaudu.