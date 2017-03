Suured kauplused teevad sooduspakkumisi, et teenida käibelt. Elektrilevis sooduspakkumisi ei tunta, kuigi elekter on samuti kaup, mis vajab kadude vähendamiseks kiiret realiseerimist.

Võrguarendajal tuleb elektriliini tarbijani ehitamiseks sageli suuri summasid panustada või see isegi oma kulul välja ehitada ning seejärel tasuta võrguettevõtja bilanssi anda. Võrguettevõtte kohustus on kindlustada elektri ülekandmine tarbija liitumispunkti. Liitumistasu on pidevalt suurenenud ja ampripõhisel liitumisel alajaamast kuni 400 m maksab alates 2015. aastast 1 amper 156 eurot, kaugematele lisandub elektri ehitusettevõtete vähempakkumisel kujunenud tegelik kulu. Liitumislepingus ei ole kusagil kirjas, kui palju peab liituja elektrit tarbima. Eesti inimeste elutingimused on aastatega väga palju muutunud. Eriti paistab muutus silma maal, kus elanikel pole tööd, puudub kauplus, kool, lasteaed, postkontor ja isegi internet – ei ole midagi, mis motiveeriks maal elama.