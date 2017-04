KÜLAVAHEKÜSITLUS: Kas teil on oma lemmikkivi? * Valdek Alberi meretagune maailm

Ma tean, et selliseid inimesi on üsna palju, kes otsivad endale poolvääriskive usus, et need aitavad parandada meeleolu, mõjuvad positiivselt tervisele. Mina sellistele asjadele ei mõtle. Pole kunagi uurinud, millised kasulikud omadused ühel või teisel kivil on. Poolvääriskividest ehted on mulle alati meeldinud. Käin kivimeid uurimas ja soetamas oma lemmikpoes Rakveres. Selles poekeses käimine on omamoodi teraapia. Minu elus on praegu selline periood, kus tunnen, et saan kividest tuge ja jõudu. Tavaliselt valin endale kivi tunde järgi. Päris ühte lemmikut polegi, kõik sõltub emotsioonist, kas mind tõmbab selle kivi poole või mitte.