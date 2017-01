Mis võiks teie kandis uuel aastal muutuda?

Seoses omavalitsuste ühinemisega kaob Eesti kaardilt Suure-Jaani vald. Loodan, et seetõttu väikelinn Suure-Jaani tähelepanuta ei jää ning meie kesklinnas asuv järv saaks ilmestatud linnapildist eelmisel aastal kadunud järvepaviljoni ning purskkaevuga, mida veel vaid fotodelt imetleda võib. Torma vallas on haldusreform suhteid ikka väga muserdanud. Kõik on ju uus, me ei tea, mis tuleb. Aga kui sa positiivselt ei suhtu, siis tavaliselt kipubki halvasti minema. Muuta tuleb kiirkorras ka haldusreformi ning lähtuda omavalitsusüksuse senisest toimimisest. Sundliitmisega lõhutakse toimetasandid ning paraku tähendab see ääremaastumise järjekordset võidukäiku.