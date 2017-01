Mis iseloomustab Eestit kõige paremini?

Neid asju, mis iseloomustavad Eestit, on õige palju, kuid eelkõige on need ikkagi Eesti inimesed, kellega me koos siin maal elame. Ei saa ühe sõna ega lausega öelda, mis iseloomustab kõige paremini, sest kõik kokku ongi üks suur Eesti. Usun, et just laulupeotraditsioon toob kokku meie väikese riigi rahva ja näitab, kui kokkuhoidvad me tegelikult oleme ning kui väga oma kodumaad armastame. Just laulupidu kirjeldab hästi Eesti inimesi ja kultuuri. Samuti iseloomustab talendikate noorte hulk nii geneetikute kui ka IT-valdkonnas. Nende päralt on riigi tulevik – uute ja julgete ideede näol nii poliitikas kui majanduses.