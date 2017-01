Kuidas suhtute uude pensionireformi?

Tundub, et enne mu pensioni jõuab süsteem veel mitu korda muutuda. Pragune muutus on teine minu täiskasvanuea elu jooksul. Kui vaatan, mismoodi me siin tööd rühmame ja kuidas penisoniiga eest ära libiseb, siis on ka üsna kahtlane, kui paljud sinnani üldse välja veavad. Ei tundu eriti võimalik nii kaua vastu pidada. Need suundumused näitavad, et ennekõike tuleks olla aktiivne nii kaua kui võimalik, ning teha tööd, mis oleks piisavalt meelepärane, osa elulaadist ja mida saaks pigem samastada hobiga kui tööga.