Kas halli passi omanikele anda Eesti kodakondsus?

Ma ei ole nõus, et halli passi omanikud saaksid Eesti kodakondsuse lihtsustatud korras. Minu meelest ei oleks see aus nende suhtes, kes on vaeva näinud, eesti keele ära õppinud ja eksami teinud. Arvan, et erandeid teha ei või. Olgu kõigile ühe vitsaga. Muidu nad ei õpigi keelt ära. Tundub, et kõik teemad, mis praegu üles võetakse, ja teemad, mis maha maetakse, mille üle diskuteeritakse, ning kes siis mida üles võtab või kelle üles võetust midagi eriti esile tuuakse, on seotud tõsiasjaga, et saabuval sügisel on valimised.