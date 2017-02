Kas vahetaksite oma panga Coop Panga vastu?

Minul otsest tarvidust panka vahetada küll ei ole, aga vajadusel olen kindlasti nõus seda tegema. Mulle läheb väga korda, et Coop näitab positiivset suhtumist maainimestesse. Toetaks igati kodupanka, kui see on eestlaste pank ja mis ei viiks meie rahva raha riigist välja. Et kasum, mis ta teeniks, läheks Eesti rahva hüvanguks. Tore oleks, kui see pank saaks nii tugevaks, et rootslaste pangad üldse välja sureksid. Panga vahetus peab minu meelest olema korralikult läbi kaalutud otsus. Usun, et Coop Pangal klientidest puudust olema ei saa.