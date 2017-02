Kas aktsiisitõus on juba tunda andnud?

"Sõidan küll autoga, aga nii vähe, et pole kallimat kütust seni võtma pidanud. Kindlasti annab see tunda edaspidi, ja päris tõsiselt." "Kui sõita on vaja, siis ikka sõidan, hinda väga ei vaata. Olen ka viimastel päevadel kütust tankinud, aga tuntavat kallinemist pole märganud – hinnad ju ikka kõiguvad edasi-tagasi." "Ilma autota ei saa kuidagi, iga päev tuleb autoga tööl käia, üks ots on 15 km. Eks tuleb kusagilt mujalt kokku hoida või jätta midagi muud ostmata."