Kuidas teie küla valmistub Eesti 100. sünnipäevaks?

Kogukond lööb teistes üritustes nagunii kaasa, kõigi lapsed esinevad, üldse on tegemist küllaga. Meil on hulk plaane, tahame Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva tähistada suurejooneliselt. Üritusi oleme plaaninud teha aasta ringi. Aga 100. sünnipäevaks tuleb võib-olla isegi spetsiaalne luulekava – nii olen juurelnud, sest meil on nii palju häid näitlejaid.