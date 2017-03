Kas suitsuliha ostate poest või pigem turult?

"Mina kasutan oma igapäevatöös palju suitsuliha. Üldjuhul võtan selle poest väga pragmaatilisel põhjusel – poelihal on nii-öelda paberid korras, mis minu kui oma tooteid müüva pagari jaoks on väga oluline. Sama käib ka turuliha kohta." "Kindlasti ostan suitsuliha turult ja kindlatelt talunikelt. Võrumaal on juba väljakujunenud tegijad, kes müüvad omatoodetud suitsuliha. Oluline on see just sellepärast, et saan alati värske toote. Minu eelistustes on soolvees soolatud liha ja kindlasti Võrumaal toodetud." "Olen suurema osa elust olnud taimetoitlane. Suitsulihasööjate vastu pole loomulikult midagi, mu naabrid näiteks suitsutavad ka. Aga jah, ise ma ei söö."