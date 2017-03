Kui palju olete sel talvel suusatada saanud?

"Viimati olin suuskadel umbes 15 aastat tagasi. Määrde- ja tasakaaluprobleemid olid sellised, et vandusin – ei enam! Olen sõnapidaja." "Suusatamisega on mul sellised kurvad lood, et suusad sain alla viimati siis, kui käisin Saaremaal Lümanda põhikoolis. Sellest on siis nüüd möödas 14 aastat." "Praegu olen pühapäevasuusataja. Mulle on suusatamise juures olulised positiivsed kaaslased ja ilus ilm."