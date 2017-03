Mis seisus on teie kandis külavaheteed?

Üldine olukord on selline nagu igal pool – kruusa- ja pinnaseteed on praeguse ilmaga halvad. Selline talv nagu tänavu, kus pluss- ja miinuskraadid muudkui vaheldusid, on teedele halb, pealmine kiht kogu aeg mängib. Kui räägime riigiteede hooldamisest, siis meil on kohaliku teemeistriga head suhted. Nii palju, kui pöördunud oleme, oleme alati ka abi saanud.