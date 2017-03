Kas peate automaksu kehtestamist vajalikuks?

Põhimõtteliselt olen seisukohal, et autode maksustamine ei ole vale, kuna Eesti on üks väheseid riike Euroopas, kus autosid ei maksustata, ja uhkem autopark, eriti linnades, tõesti paistab silma. Igasugused lisakoormised autoga seoses mõjutavad maainimese majanduslikku olukorda. Uuest aastast kehtima hakkav nn automaks on sisuliselt vaid ühekordne lõiv autoomaniku vahetumisel. Minu meelest on see mõeldud riigikassa täitmiseks, võib-olla on ka eelmänguks tõelisele automaksule. Eks iga maks teeb elu kallimaks, aga maal, kus auto on tarbeese, mitte luksuskaup, annab see omaniku rahakotile tunda.