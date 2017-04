Kui usin jalgsikäija te olete?

"Olen suur jalgsikäija. Hommikul loomi talitades teen juba 4000–5000 sammu. Nimelt on mul suur hoov ja palju pudulojuseid – kõik tahavad erisööke ja -jooke, seega jooksmist palju." "Arvan, et olen selline keskmisest aktiivsem jalgsi kõndija. Üks põhjus on ilmselt see, et ma ei sõida ise autoga. Ja jalgsi mulle meeldib, saab valida pikemaid teid sihtpunkti jõudmiseks, kui aeg võimaldab. Sageli üritan sõpradega kõndimas käia, meil on valikus 5- ja 7 km ring, nädalas neli-viis korda ikka." "Liigun tõesti palju jalgsi. Auto müüsin kolm aastat tagasi maha. Nüüd on mul ka aktiivsusmonitor ja see näitab, et keskmiseks sammude arvuks tuleb päevas enam-vähem 8000, mis tähendab, et parematel päevadel jõuan üle 10 000 sammu teha. Vahel on aga nii palju nõupidamisi ja istumist, et siis jääb sammude arv väiksemaks."