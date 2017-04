Kas suhkrumaks sunnib tervislikumale eluviisile?

"Ma ei ole kindel, et limonaadifännid uuest aastast oma lemmikjoogist loobuvad. Võib-olla pisut vähem hakkavad jooma." "Kahju on sellest, et valitsus tahab jätta muljet, nagu hooliks oma rahva tervisest, aga tegelikult ei huvita see kedagi. Tervisele mõjuks positiivselt, kui vaadataks üle paljude teiste toodete koostis, kus suhkrusisaldus on väga kõrge." "Kõige valusamalt puudutab see ikka väikeste lastega perede eelarvet. Kahtlen, kas seeläbi õnnestub inimesi rohkem mõjutada sportima või oma kehalise vormi eest hoolitsema."