Mida uut ja huvitavat Maamessil nägite?

Huvitavaid asju oli küll. Mul omal on ostuotsused tehtud, Maamessil käisin asju täpsustamas ja kontakte otsimas. Maamess on minu jaoks ka koht, kus näen, mille uuega Eesti masinatootjad välja tulevad. Näha on, et Eesti areneb, ega muidu sellist võimsat tehnikat näha oleks. Põnevust pakkus parima lihaveise valimine. Ka lambad olid väga huvitavad, neid oli mitut tõugu. Tribüün oli vaatajaid täis, paistis, et ka neile meeldis. Oksjonil müüdi küll ainult kaheksa pulli enam kui kolmekümnest, aga elu on näidanud, et ka teiste pakkujatega võetakse hiljem ühendust ja enamik loomi leiab uue kodu.