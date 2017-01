Vahel tulevad pähe totrad mõtted. Nagu näiteks: kas naljalugude peategelastel endal on naljakas?

Nõukaajal tõdeti, et inimesel saab korraga olla vaid kaks omadust kolmest. Kui oli tark ja aus, polnud parteis. Kui oli tark ja parteis, polnud aus. Kui aga aus ja parteis, polnud tark. Paistab, et on aeg parafraseerida see anekdoot praegusesse poliitilisse reaalsusesse. Kui erakonnal on oskused ja teadmised, pole neil ideid. Kui on oskused ja ideed, pole teadmisi. Ja kui on teadmised ja ideed, pole tavaliselt oskusi. Kurval kombel on see omadustekolmnurk edukaks riigivalitsemiseks hädavajalik. Kõigepealt peaks igal võimutaotlejal olema idee, kuhu tuleks ühiskonnal pikas perspektiivis välja jõuda. Tõsi, tunnistagem, veerand sajandit tagasi oli ideega palju lihtsam.